На всех пляжах Тулы установили видеонаблюдение

1 июня в Туле официально стартует купальный сезон. Сегодня, 30 мая, готовность к нему зон отдыха проверил глава администрации Илья Беспалов. Он осмотрел пляж в пос. Петровском.
По словам начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николая Безрукова, все пляжи соответствуют требованиям безопасности.
В каждой зоне отдыха проведено водолазное обследование дна, отсыпка территории песком, акарицидная обработка, взяты лабораторные исследования воды и песка. Также установлено пляжное оборудование, биотуалеты и места для сбора мусора. На каждом пляже организована работа спасательного поста.
В этом году на всех муниципальных пляжах смонтировано видеонаблюдение.
А спасательные посты оснащены кнопками экстренного вызова оперативных служб.
В администрации Тулы напомнили, что в этом году в список официальных мест массового отдыха вошло 9 пляжей:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
- пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
- зона отдыха п. Рассвет;
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
- она отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
Официальные зоны отдыха Тулы будут работать с 10.00 до 20.00, за исключением пляжа «Обидимо». Его время работы — с 9.00 до 19.00.