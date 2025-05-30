На всех пляжах Тулы установили видеонаблюдение

Фото пресс-службы администрации Тулы.

1 июня в Туле официально стартует купальный сезон. Сегодня, 30 мая, готовность к нему зон отдыха проверил глава администрации Илья Беспалов. Он осмотрел пляж в пос. Петровском.

По словам начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николая Безрукова, все пляжи соответствуют требованиям безопасности.

В каждой зоне отдыха проведено водолазное обследование дна, отсыпка территории песком, акарицидная обработка, взяты лабораторные исследования воды и песка. Также установлено пляжное оборудование, биотуалеты и места для сбора мусора. На каждом пляже организована работа спасательного поста.

В этом году на всех муниципальных пляжах смонтировано видеонаблюдение.

А спасательные посты оснащены кнопками экстренного вызова оперативных служб.

В администрации Тулы напомнили, что в этом году в список официальных мест массового отдыха вошло 9 пляжей:

зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);

зона отдыха п. Рассвет;

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).

средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;

зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;

она отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Официальные зоны отдыха Тулы будут работать с 10.00 до 20.00, за исключением пляжа «Обидимо». Его время работы — с 9.00 до 19.00.