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На всех пляжах Тулы установили видеонаблюдение
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На всех пляжах Тулы установили видеонаблюдение

А спасательные посты оснастили кнопками экстренного вызова оперативных служб.

1 июня в Туле официально стартует купальный сезон. Сегодня, 30 мая, готовность к нему зон отдыха проверил глава администрации Илья Беспалов. Он осмотрел пляж в пос. Петровском. 

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По словам начальника МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ г. Тулы» Николая Безрукова, все пляжи соответствуют требованиям безопасности.

В каждой зоне отдыха проведено водолазное обследование дна, отсыпка территории песком, акарицидная обработка, взяты лабораторные исследования воды и песка. Также установлено пляжное оборудование, биотуалеты и места для сбора мусора. На каждом пляже организована работа спасательного поста. 

В этом году на всех муниципальных пляжах смонтировано видеонаблюдение.

А спасательные посты оснащены кнопками экстренного вызова оперативных служб.

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В администрации Тулы напомнили, что в этом году в список официальных мест массового отдыха вошло 9 пляжей:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
  • пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
  • пляж «Петровский» (водоем п. Петровского);
  • зона отдыха п. Рассвет;
  • зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвки, КФХ база отдыха «Велесов лес»).
  • средний пруд на территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 1;
  • зона отдыха на реке Воронке, пляж № 2;
  • она отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

Официальные зоны отдыха Тулы будут работать с 10.00 до 20.00, за исключением пляжа «Обидимо». Его время работы — с 9.00 до 19.00.

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