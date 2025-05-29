Реформа местного самоуправления в Тульской области: для чего она нужна и как отразится на жителях

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В чем суть реформы?

29 мая на 11-м заседании Тульской областной Думы 8-го созыва в первом чтении приняли пять законопроектов. Они касались пяти новых муниципальных округов региона: Веневского, Воловского, Дубенского, Плавского и Куркинского. Теперь бывшие районы будут именоваться именно так.

На деле — это не просто смена названия. Реформа служит централизации управления и оптимизации муниципальных образований и, в целом, эффективности местного самоуправления. Таковы цели Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», принятого в марте 2025 года. И сейчас депутаты Тульской облдумы, по сути, дали старт новому этапу реформы местного самоуправления в регионе.

Закон в целом сохраняет принципы местного самоуправления, но в нем есть и нововведения. В числе ключевых изменений — переход на одноуровневую систему организации МСУ, при которой на большей части территории России (кроме городов федерального значения) местное самоуправление будет осуществляться только в городских и муниципальных округах.

На территориях с высокой долей городского населения, значительной площадью, занимаемой городскими населенными пунктами, и высокой плотностью населения местное самоуправление осуществляется в городских округах. Остальная часть территории, которая этим критериям не отвечает, будет охвачена муниципальными округами.

И примеры уже есть. Первым в Тульской области стал Ефремов, получивший в конце 2024 года статус муниципального округа: по новому законодательству он перестал соответствовать ряду критериев городского округа. В регионе продолжают свою деятельность ещё шесть городских округов.

Это преобразование носило чисто технический характер, для жителей это ничего не изменило.

Какие в этом плюсы?

Об этом Myslo поговорил с членом Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, председателем Ассоциации «СМО Тульской области» Мариной Карташовой.

Марина Карташова — 33-й Федеральный закон предполагает как одноуровневую, так и двухуровневую систему управления. Но все-таки мы понимаем, что двухуровневую систему желательно оставлять там, где это либо исторически, либо географически удобно. Практика реформы муниципальных образований именно в Тульском регионе уже доказала свою эффективность — мы прошли это опытным путем. У нас есть один муниципальный округ — Ефремов, есть шесть городских округов, образованных с 2013 года. И эти преобразования доказали эффективность централизации управления: единый бюджет, оптимизация кадровых ресурсов для управления территорией в одном представительном органе — депутатский корпус «не раздувается». При этом в обязательном порядке сохраняются общественные институты активных граждан, например сельские старосты, ТОСы.

Когда мы говорим о централизации власти, мы подразумеваем одну администрацию, один орган представительной власти, одну контрольно-счетную палату и так далее.

— Не секрет, что на сегодняшний момент местное самоуправление испытывает нехватку кадров, как и во многих других отраслях. Поэтому при централизации происходит более разумное распределение человеческих ресурсов. И населению это выгодно. Удобно, если люди в теруправлениях, т. е. в привычных для граждан местах нахождения представителей администрации, будут заниматься не закупками, не бумажной работой, а больше общаться с населением, выходить на территории, решать конкретные вопросы совместными усилиями при едином бюджете.

Еще одно важное преимущество реформы — более широкие возможности муниципалитетов для участия в различных программах и проектах разного уровня.

— Мы знаем о том, что, например, ряд национальных проектов и федеральных программ предполагают для участия определенную численность населения. С новыми укрупненными муниципалитетами участие в них будет доступнее, а значит, больше возможностей в решении тех или иных проблем населения, привлечения финансовых средств на территории.

На сегодняшний день в Тульской области 103 муниципальных образования, в том числе 19 муниципальных районов, 6 городских округов и 1 муниципальный округ, 23 городских и 54 сельских поселения.

Как нововведения отразятся на жителях муниципалитетов?

Жители не ощутят на себе никаких негативных последствий этих преобразований и не почувствуют никаких неудобств.

Менять документы не придется.

Администрации останутся на привычных местах (называться будут только «территориальные управления»).

— Главное условие, при котором на сегодняшний момент в Тульской области проходит реформа, — чтобы жители не почувствовали неудобств, — говорит Марина Карташова. — Топонимические названия сохранятся, географические объекты останутся на местах, в границах привычных районов. Деревня остается деревней, село — селом, а город — городом.

Будет ли реформа продолжаться?

По словам Марины Карташовой, если жители оценят и увидят эффективность преобразований, процесс пойдет и дальше.

— Ведь любое преобразование происходит только при поддержке жителей, — говорит Марина Николаевна. — Жители выражают свое согласие или несогласие на публичных слушаниях, общественных обсуждениях. Также население выражает свое мнение через представительные органы, то есть через выбранных ими депутатов.