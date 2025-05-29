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В Узловой Kia снес 14-летнего мальчика на электромопеде
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Узловой Kia снес 14-летнего мальчика на электромопеде

Его с травмами госпитализировали.

Авария случилась 28 мая на улице Первомайской в Узловой. 39-летний мужчина за рулем Kia Сeed при повороте налево сбил 14-летнего мальчика на электромопеде.

Он ехал по встречке. В результате ДТП мальчика с травмами госпитализировали. 

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