В Узловой Kia снес 14-летнего мальчика на электромопеде

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Его с травмами госпитализировали.

Авария случилась 28 мая на улице Первомайской в Узловой. 39-летний мужчина за рулем Kia Сeed при повороте налево сбил 14-летнего мальчика на электромопеде.

Он ехал по встречке. В результате ДТП мальчика с травмами госпитализировали.