В Туле пройдет конкурс профмастерства среди студентов-медиков

Завтра, 30 мая, 45 студентов медколледжей и вузов из Белгородской и Тульской областей, Республики Мордовия и г. Санкт-Петербурга примут участие во II Открытом межрегиональном конкурсе профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи среди студентов.
В соревновании примут участие 15 команд из четырех учебных заведений. Задания включают оценку состояния «пациента», определение диагноза, выполнение медицинских манипуляций и творческий этап.
— Конкурс поможет будущим медикам отработать полученные знания на практике и научиться работать в команде, а Тульскому центру медицины катастроф — привлечь в службу новые кадры, — отметил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.
В конкурсе примут участие студенты учебных заведений:
- Тульский государственный университет, г. Тула.
- Тульский областной медицинский колледж, г. Тула.
- ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, г. Санкт-Петербург.
- ФГАОУ ВО Белгородский Государственный Национальный Исследовательский Университет, г. Белгород.
- ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарёва, г. Саранск, Республика Мордовия.