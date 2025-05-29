В Туле пройдет конкурс профмастерства среди студентов-медиков

Фото минздрава Тульской области.

Они смогут отработать полученные знания на практике и научиться работать в команде.

Завтра, 30 мая, 45 студентов медколледжей и вузов из Белгородской и Тульской областей, Республики Мордовия и г. Санкт-Петербурга примут участие во II Открытом межрегиональном конкурсе профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи среди студентов.



В соревновании примут участие 15 команд из четырех учебных заведений. Задания включают оценку состояния «пациента», определение диагноза, выполнение медицинских манипуляций и творческий этап.

— Конкурс поможет будущим медикам отработать полученные знания на практике и научиться работать в команде, а Тульскому центру медицины катастроф — привлечь в службу новые кадры, — отметил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

В конкурсе примут участие студенты учебных заведений: