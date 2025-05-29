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В Туле пройдет конкурс профмастерства среди студентов-медиков
Фото минздрава Тульской области.

В Туле пройдет конкурс профмастерства среди студентов-медиков

Они смогут отработать полученные знания на практике и научиться работать в команде.

Завтра, 30 мая, 45 студентов медколледжей и вузов из Белгородской и Тульской областей, Республики Мордовия и г. Санкт-Петербурга примут участие во II Открытом межрегиональном конкурсе профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи среди студентов.

В соревновании примут участие 15 команд из четырех учебных заведений. Задания включают оценку состояния «пациента», определение диагноза, выполнение медицинских манипуляций и творческий этап.

— Конкурс поможет будущим медикам отработать полученные знания на практике и научиться работать в команде, а Тульскому центру медицины катастроф — привлечь в службу новые кадры, — отметил министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин.

В конкурсе примут участие студенты учебных заведений:

  1. Тульский государственный университет, г. Тула.
  2. Тульский областной медицинский колледж, г. Тула.
  3. ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России, г. Санкт-Петербург.
  4. ФГАОУ ВО Белгородский Государственный Национальный Исследовательский Университет, г. Белгород.
  5. ФГБОУ ВО МГУ им. Н. П. Огарёва, г. Саранск, Республика Мордовия.

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