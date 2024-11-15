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Город Ефремов получил статус муниципального округа
Фото Алексея Пирязева.

Город Ефремов получил статус муниципального округа

Такое решение приняли депутаты Тульской областной Думы на экстренном заседании.

Заседание Думы состоялось сегодня, 15 ноября. Депутаты приняли закон, изменяющий статус Ефремова: он больше не соответствует ряду критериев городского округа.

Федеральное законодательство о местном самоуправлении предъявляет жесткие требования к городским округам по доле населения, проживающего в городах, площади территории и плотности населения. По закону все городские округа, не соответствующие этим позициям, должны быть преобразованы в муниципальные округа.

За наделение бывшего городского округа Ефремова статусом муниципального округа депутаты проголосовали единогласно. До 1 января 2025 года установлен переходный период.

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сегодня, в 13:45 0
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