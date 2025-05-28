Трех туляков осудили за угрозы отрезать пальцы знакомому и вымогательство 600 тысяч рублей

Скрин из видео прокуратуры Тульской области.

Гособвинитель прокуратуры Донского поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении двоих 24-летних и одного 27-летнего местных жителей.

В августе 2024 года злоумышленники отвезли ранее знакомого им 24-летнего жителя Новомосковска на пустырь в Донском. Угрожая отрезать пальцы рук потерпевшему, они требовали отдать им 600 тысяч рублей. Согласившись на условия вымогателей, мужчина в последующем обратился в правоохранительные органы.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 до 8 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов. Приговор в законную силу не вступил.