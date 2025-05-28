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В Левобережном ограничат движение транспорта в ночь на 29 мая

В Левобережном ограничат движение транспорта в ночь на 29 мая

Автобусы будут ездить до остановки «Ледовый дворец».

28 мая с 21.00 до 6.30 29 мая на ул. Защитников Тулы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с укладкой асфальта. 

«Въезд в мкр-н Левобережный и Времена Года будет осуществляться через заезд с ул. Восточный обход в районе мкр-н Времена Года и магазина Hoff», — отметили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. 

Автобусные маршруты № 5, 51, 56 будут двигаться до остановочного пункта «Ледовый дворец».

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Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок. 

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