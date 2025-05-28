В Левобережном ограничат движение транспорта в ночь на 29 мая

28 мая с 21.00 до 6.30 29 мая на ул. Защитников Тулы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с укладкой асфальта.

«Въезд в мкр-н Левобережный и Времена Года будет осуществляться через заезд с ул. Восточный обход в районе мкр-н Времена Года и магазина Hoff», — отметили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Автобусные маршруты № 5, 51, 56 будут двигаться до остановочного пункта «Ледовый дворец».

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок.