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Какие дома Тулы будут обесточены 29 мая

Какие дома Тулы будут обесточены 29 мая

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов от «Тулгорэлектросетей»:

  • Новомосковское шоссе, 40-42,
  • пр-т Ленина, 114, 126-а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143-г,
  • ул. Кауля, 18, 20,
  • ул. Староникитская, 73-а, 105, 105, 107-б,
  • ул. Октябрьская, 9, 11, 17-а, 17-б, 21, 21-а, 23-а, 25, 27-а, 31, 41,
  • ул. Арсенальная, 1-б, 12,
  • пер. Ряжский, 28-36 (чётн.),
  • пер. Отбойный, 1-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 4-а, 8-а, 11-а, 22-а,
  • ул. Н. Руднева, 9, 11,
  • ул. Горняцкая, 14, 16/1, 16/2, 17, 19, 21,
  • ул. Чекалина, 12-22 (чёт.), 9-17 (неч.), 9-а,
  • пер. Циолковского, 10-20 (чётн.), 11-21 (нечётн.), 14-а,
  • ул. Циолковского, 47,
  • ул. Колетвинова, 27-31 (нечётн.),
  • ул. Пионерская, 17-61 (нечётн.), 14-70 (чётн.), 73, 73-а, 73-б,
  • ул. Староникитская, 73-а,
  • ул. Войкова, 24, 24-а, 26.

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