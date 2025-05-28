Какие дома Тулы будут обесточены 29 мая

Публикуем список адресов от «Тулгорэлектросетей»:
- Новомосковское шоссе, 40-42,
- пр-т Ленина, 114, 126-а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143-г,
- ул. Кауля, 18, 20,
- ул. Староникитская, 73-а, 105, 105, 107-б,
- ул. Октябрьская, 9, 11, 17-а, 17-б, 21, 21-а, 23-а, 25, 27-а, 31, 41,
- ул. Арсенальная, 1-б, 12,
- пер. Ряжский, 28-36 (чётн.),
- пер. Отбойный, 1-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 4-а, 8-а, 11-а, 22-а,
- ул. Н. Руднева, 9, 11,
- ул. Горняцкая, 14, 16/1, 16/2, 17, 19, 21,
- ул. Чекалина, 12-22 (чёт.), 9-17 (неч.), 9-а,
- пер. Циолковского, 10-20 (чётн.), 11-21 (нечётн.), 14-а,
- ул. Циолковского, 47,
- ул. Колетвинова, 27-31 (нечётн.),
- ул. Пионерская, 17-61 (нечётн.), 14-70 (чётн.), 73, 73-а, 73-б,
- ул. Староникитская, 73-а,
- ул. Войкова, 24, 24-а, 26.