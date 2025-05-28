В Заокском районе пропала бабушка с потерей памяти

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» обращаются к жителям региона с просьбой помочь в поисках 88-летней жительницы д. Лесновка с. п. Демидовское Заокского района. Нина Михайловна Рахина (Мингалёва, Саломахина) пропала 28 мая.

У пенсионерки потеря памяти, она нуждается в помощи врачей. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: чёрная с белыми полосками футболка, фиолетово-белая кофта, фиолетовые бриджи, белая панама.