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Дмитрий Миляев представил Владимиру Путину предложения по развитию адаптивного спорта
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Дмитрий Миляев представил Владимиру Путину предложения по развитию адаптивного спорта

Президент России в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт», руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета по спорту Дмитрий Миляев представил главе государства предложения по развитию адаптивного спорта.

Дмитрий Вячеславович предложил исполнительным органам в субъектах страны включить услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг. За счёт этого люди с инвалидностью смогут бесплатно заниматься в спортивных объектах, находящихся в частной собственности.

Губернатор предложил устранить ряд пробелов в нормативном регулировании. В частности, определить и закрепить законодательно основные понятия: «адаптивная физическая культура», «адаптивный спорт», «адаптивный вид спорта» и «адаптивная спортивная дисциплина», уточнить понятие «физическая реабилитация и абилитация инвалидов».

Шла речь о создании цифрового сервиса для инвалидов на портале Госуслуг.

– Важно, чтобы человек мог получать всю необходимую информацию и весь комплекс услуг в режиме одного окна. Рабочая группа предложила, чтобы в цифровом сервисе для инвалидов на платформе Госуслуг отображались адреса ближайших спортобъектов, которые адаптированы для занятий инвалидов, медицинские заключения о допуске к занятиям и соревнованиям, актуальные общедоступные методики тренировок, –сказал губернатор.

Дмитрий Миляев отметил, что подготовку кадров осуществляют 74 вуза в 8 федеральных округах. В прошлом году они выпустили более 2 тысяч профильных специалистов, но далеко не все они идут работать по специальности. По статистике на одно учреждение, в котором организованы занятия для инвалидов, приходится только один штатный специалист. 

Также он подчеркнул, что тренеры, которые занимаются с инвалидами, зарабатывают меньше тех, кто проводит занятия со здоровыми спортсменами. Причины – в меньшей численности групп и достигнутых результатах, так как общая направленность таких занятий заключается не столько в достижении высоких спортивных результатов, сколько в оздоровлении и социализации. 

Рабочая группа предложила установить дополнительные повышающие коэффициенты в тарификацию тренеру-преподавателю по адаптивной физической культуре и спорту, актуализировать профессиональные и федеральные государственные стандарты по подготовке кадров, а также разработать методику расчета потребности в специалистах и обеспечить ее поэтапное удовлетворение к 2030 году.

Дмитрий Миляев рассказал о лучших практиках регионов по популяризации физкультуры и спорта, вовлечению инвалидов в адаптивный спорт. Он отметил необходимость создания в субъектах образовательно-демонстрационных центров по адаптивному спорту.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в зоне особого внимания – военнослужащие, которые возвращаются с СВО. Он поблагодарил Владимира Путина за важное решение проводить финальную часть Кубка Защитников Отечества на Приз Президента РФ. Это даст дополнительный стимул для ветеранов СВО со всей страны прийти в адаптивный спорт. Напомним, 2-6 июня в МСК «Тулица» в Туле состоится первый «Кубок Защитников Отечества», в котором примут участие порядка 400 участников из 18 регионов.

Также предложено внести изменения в федеральные стандарты спортивной подготовки по адаптивному спорту для упрощения зачисления военнослужащих на этапы спортивной подготовки с учетом их квалификации до момента получения инвалидности.

Дмитрий Миляев предложил проводить отдельный опрос среди инвалидов для измерения уровня их удовлетворенности условиями для занятий физкультурой и спортом. Это позволит получить объективную картину и принимать правильные и оперативные решения как на общероссийском, так и на региональном уровнях.

В 2025 году должна завершиться инвентаризация всей спортивной инфраструктуры. Был внесен ряд предложений по повышению доступности инфраструктуры для инвалидов и оснащенности спортсооружений специализированным оборудованием для занятий адаптивным спортом.

Дмитрий Миляев обратился к президенту с просьбой поддержать предложение о выделении субсидии из федерального бюджета на софинансирование приобретения регионами инвентаря и оборудования для спортивных школ и центров по адаптивному спорту.

Обсуждался вопрос повышения доступности объектов спорта для удаленных сельских местностей. Губернатор рассказал о проекте по организации доставки инвалидов к объектам социальной инфраструктуры с использованием сервиса «Социальное такси», который реализуется в Тульской области и о бесплатном посещении инвалидами в качестве болельщиков спортивных мероприятий. Было предложено всем регионам разработать собственные проекты и планы транспортной доступности социальных объектов для инвалидов.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что в целом в стране идет работа по созданию новых объектов спорта, как специализированных, так и предусматривающих доступность для инвалидов занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. Также проводится работа по повышению доступности ранее построенных объектов.

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