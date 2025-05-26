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В Басово беспилотник повредил опору ЛЭП
Фото правительства Тульской области.

В Басово беспилотник повредил опору ЛЭП

Чиновники доложили главе региона о текущей обстановке по атакам БПЛА на оперативном совещании.

В Тульской области в результате атаки БПЛА повреждены 52 дома, 4 организации и 33 автомобиля. Накануне, 25 мая, БПЛА повредил опору ЛЭП в Басово. 

На оперативном совещании у губернатора обсудили работу по ликвидации последствий атак беспилотников. 

— Украинские БПЛА атакуют регионы России, не обошло это и Тульскую область. Причем усилия направлены на гражданские объекты и мирное население, не имея, видимо, возможности, сопротивляться нашим бойцам в зоне боевого соприкосновения, — начал совещание губернатор региона Дмитрий Миляев. 

Основные направления работы обозначил председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев:

— С вечера 20 мая фиксируются массовые атаки БПЛА. На территории Тульской области поражено 106 объектов БПЛА. Получили повреждение объекты промышленности и гражданской инфраструктуры. 24 мая поврежден газопровод на одном из предприятий Новомосковска. Подача газа была остановлена, открытое возгорание ликвидировано. Повреждена была также емкость с кислотой. Благодаря слаженным действиям оперативных служб последствия были устранены. В близлежащих к заводу населенных пунктах в кратчайшие сроки был организован постоянный мониторинг состояния воздуха. Роспотребнадзор провел экспресс-исследования: превышения ПДК вредных веществ не выявлено. Все предприятия региона работают в штатном режиме. 

По словам Пантелеева, в результате падения БПЛА пострадали многоквартирные и частные дома в Туле и Кимовском районе. 

— Повреждения получили 23 здания, в том числе 8 нежилых, 4 предприятия и организации, 33 автомобиля. По всем фактам назначены экспертизы, рассчитывается причиненный материальный ущерб, — отметил глава регионального СК Владимир Усов. 

По Туле, по словам главы администрации города Ильи Беспалова, 22 мая от падения БПЛА пострадал МКД на ул. Металлургов. В пунктах временного пребывания было размещено 53 человека. Сейчас в гостиницах остаются 25 человек. 

— В Туле повреждено 52 дома, из 11 многоквартирные. Основные повреждения — кровля, разбиты окна, фасады, ограждения и заборы. Повреждено частично 15 автомобилей. — пояснил Илья Беспалов. — Уже выполнены работы по установке оконных блоков в квартирах в полном объеме. С 23 мая застройщик приступил к ремонту поврежденных стен и перекрытий. Ориентировочно срок восстановления кровли — 2 июня. В одной квартире, где пострадали стена и перекрытия, будут проводиться работы до 6 июня. 

25 мая, по словам Ильи Беспалова, повреждено 6 МКД и 4 частных дома. Также в этот день в пос. Басово-Прудный повреждена ЛЭП 110 киловольт. 

— Всего повреждено 67 квартир, 120 оконных блоков, 38 балконов, 10 автомобилей. В ПВР было размещено 30 человек, в гостиницах — 5 человек. В настоящий момент все вернулись в свои дома, — пояснил глава администрации Тулы. 

Руслан Бутов пояснил ситуацию в Новомосковске:

— Главная моя задача с момента поступления сигнала о возможном загрязнении воздуха — оповещение населения. На это ушло 30 минут. Провели подворовый обход. Лаборатории Роспотребнадзора мониторили воздух каждые полчаса. Ситуация была и остается под постоянным контролем. 

Александр Ломовцев, глава Роспотребнадзора, подтвердил отсутствия превышения ПДК вредных веществ в воздухе Новомосковска. 

Глава Кимовского района Евгений Суханов рассказал о повреждениях в муниципалитете:

— В селе Бучалки пострадали 6 частных домов — повреждены, кровля, окна и двери. До 1 июня будут восстановлены кровля и двери, окна — в течение 10 дней. 25 мая в купол собора в Епифани попал БПЛА, пострадали также 3 МКД.

 

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сегодня, в 13:55 +2
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