  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На восстановление купола храма в Епифани потребуется 10 млн рублей  - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На восстановление купола храма в Епифани потребуется 10 млн рублей 

На восстановление купола храма в Епифани потребуется 10 млн рублей 

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Сегодня, 26 мая, в здании правительства Тульской области состоялось очередное оперативное совещание под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

В ходе совещания губернатору доложили о восстановлении купола храма в Епифани, поврежденного беспилотником:

— Эта церковь — федеральный памятник. Уже проведено обследование купола, обрушение креста не произошло. На восстановление понадобится 10 миллионов рублей.

Напомним, накануне в редакцию Myslo обратились местные жители, которые уверены: если бы купол не остановил собой БПЛА, то разнесло бы весь поселок.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:57 +2
Другие статьи по темам
Прочее
беспилотникЕпифаньвосстановление куполаприлетБПЛАоперативное совещание у губернатора

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Девять человек пострадали из-за атак БПЛА на Тульскую область
Девять человек пострадали из-за атак БПЛА на Тульскую область
В Басово беспилотник повредил опору ЛЭП
В Басово беспилотник повредил опору ЛЭП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.