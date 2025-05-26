На восстановление купола храма в Епифани потребуется 10 млн рублей 

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Сегодня, 26 мая, в здании правительства Тульской области состоялось очередное оперативное совещание под председательством губернатора Дмитрия Миляева.

В ходе совещания губернатору доложили о восстановлении купола храма в Епифани, поврежденного беспилотником:

— Эта церковь — федеральный памятник. Уже проведено обследование купола, обрушение креста не произошло. На восстановление понадобится 10 миллионов рублей.

Напомним, накануне в редакцию Myslo обратились местные жители, которые уверены: если бы купол не остановил собой БПЛА, то разнесло бы весь поселок.