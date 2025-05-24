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Атака БПЛА в Тульской области: пострадавшим выплатят компенсацию

Атака БПЛА в Тульской области: пострадавшим выплатят компенсацию

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел совещание по ситуации в Новомосковске и Кимовском районе. Напомним, ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке.

— К настоящему времени основные мероприятия по ликвидации инцидента выполнены. Мониторинг окружающей среды продолжается. 

Превышение вредных веществ в атмосферном воздухе не фиксируется. 

Пострадавшим будет выплачена компенсация в зависимости от степени тяжести полученных травм.

В Кимовском районе местной администрацией будет оказано содействие людям в ремонте поврежденных частных домовладений, — написал в своем телеграм-канале губернатор.

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