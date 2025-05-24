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Нерадивая мать из Донского отработает 40 часов за неуплату алиментов

Нерадивая мать из Донского отработает 40 часов за неуплату алиментов

Женщина полгода не платила ни копейки.

В Донском 42-летняя Ольга К. признана виновной в неуплате алиментов, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что Ольга обязана выплачивать алименты в размере ¼ части со всех видов дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако с августа по декабрь 2024 года она не выплатила ребенку ни копейки, в результате чего образовалась задолженность в размере 115 000 рублей.

В судебном заседании женщина признала вину и раскаялась. Постановлением суда ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов. 

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