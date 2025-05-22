В Туле завершают подготовку загородных лагерей к сезону отдыха

Фото администрации Тулы.

В лагере «Орленок» к сезону по федеральной программе обновления инфраструктуры детских оздоровительных лагерей выполнили работы по капитальному ремонту медицинского пункта и здания пищеблока. Там полностью привели в порядок жилые корпуса, территорию, рассказала начальник лагеря Екатерина Холина.

Специалисты проверили работу инженерных коммуникаций, противопожарных систем. Заключены договоры на организацию питания, вывоз мусора и отходов.

В лагере «Орленок» в одну смену будут отдыхать более 170 детей. В сезон запланировано 4 смены.

В коммерческом лагере «Солнечный» в одну смену принимают более 280 детей. Там также завершается подготовка к сезону. К началу летней оздоровительной кампании 2025 года в лагере обновили фасады жилых корпусов, сделали в них косметический ремонт, обновили помещение клуба, надворные уборные и умывальники, а также обустроили зал единоборств.

Всего летом в Туле будут работать три муниципальных загородных оздоровительных лагеря: «Березка», «Орленок», «Им. С. Чекалина» и три коммерческих, которые находятся в зоне ответственности муниципалитета: «Дружба», «Новая волна» и «Солнечный». В трех муниципальных и трех коммерческих оздоровительных лагерях города отдохнет более 7000 юных туляков.

— В нескольких учреждениях в этом году в рамках федеральной программы обновления инфраструктуры выполнены капитальные ремонты зданий: в «Орленке» — медблока и пищеблока, в «Березке» отремонтирован один жилой корпус, в лагере «им. С. Чекалина» — общежитие для персонала, пищеблок, там установлены два новых модульных корпуса, — подчеркнула зам. главы администрации Надежда Токовая.