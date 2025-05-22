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В Пролетарском округе ликвидировали неразорвавшийся БПЛА
Фото Юлии Александровой.

В Пролетарском округе ликвидировали неразорвавшийся БПЛА

Жители снова услышали громкий хлопок.

Днем 22 мая жители Пролетарского округа Тулы вновь услышали громкий хлопок. По нашим данным, это были последствия сапёрных работ с обломками беспилотника, упавшими в районе ФОКа «Оружейник» на улице Кутузова. Неразорвавшийся БПЛА уничтожили взрывотехники.

Губернатор Дмитрий Миляев прокомментировал:

- Сотрудники оперативной службы обезвредили часть беспилотника, содержащую взрывчатые вещества. Разрушений и пострадавших нет. Проводится санитарная уборка территории и проезжей части.
В ближайшее время будет открыто движение транспорта.

Напомним, обломки неразорвавшегося БПЛА упали возле ФОКа. В целях безопасности участок улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда с ночи был оцеплен. На месте работают оперативные службы и взрывотехники.

Сюжет: Массированная атака БПЛА 20-22 мая
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