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«Обломки мы вот тут собрали»: в Туле беспилотник пробил кровлю частного коттеджа
Фото Алексея Пирязева.

«Обломки мы вот тут собрали»: в Туле беспилотник пробил кровлю частного коттеджа

В ночь на 22 мая один из БПЛА упал на улице Одоевской. Всего повреждено три дома.

Беспилотник упал на дымоход коттеджа на улице Одоевской и пробил дом насквозь. Обломки задели кровлю соседнего дома, еще в одном выбило стекла.

Как рассказали соседи, жителей пострадавшего коттеджа сейчас нет на месте, они на отдыхе. Поэтому войти в дом никто не может.

«Мы сообщили им, конечно, а сами пока вот тут металл от беспилотника собрали», — рассказал один из соседей. 

Отметим, что категорически запрещено приближаться с фрагментам сбитого беспилотника. И вот почему:

  • Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами. 
  • Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

Напомним, беспрецедентная массированная воздушная атака на Тульскую область продолжается  с вечера 20 мая.

Режим опасности БПЛА действует уже почти 40 часов. 

В результате падения обломков БПЛА в Туле оказались повреждены жилые и нежилые здания по ряду адресов. Обошлось без жертв. Два человека получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь.

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Сюжет: Массированная атака БПЛА 20-22 мая
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сегодня, в 13:22 +5
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