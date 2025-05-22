«Обломки мы вот тут собрали»: в Туле беспилотник пробил кровлю частного коттеджа

Фото Алексея Пирязева.

В ночь на 22 мая один из БПЛА упал на улице Одоевской. Всего повреждено три дома.

Беспилотник упал на дымоход коттеджа на улице Одоевской и пробил дом насквозь. Обломки задели кровлю соседнего дома, еще в одном выбило стекла.

Как рассказали соседи, жителей пострадавшего коттеджа сейчас нет на месте, они на отдыхе. Поэтому войти в дом никто не может.

«Мы сообщили им, конечно, а сами пока вот тут металл от беспилотника собрали», — рассказал один из соседей.

Отметим, что категорически запрещено приближаться с фрагментам сбитого беспилотника. И вот почему:

Корпусные фрагменты сбитых беспилотников, как правило, содержат взрывчатку и оборудованы таймер-детонаторами.

Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

Напомним, беспрецедентная массированная воздушная атака на Тульскую область продолжается с вечера 20 мая.

Режим опасности БПЛА действует уже почти 40 часов.

В результате падения обломков БПЛА в Туле оказались повреждены жилые и нежилые здания по ряду адресов. Обошлось без жертв. Два человека получили легкие ранения. Им оказали медицинскую помощь.