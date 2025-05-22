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Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим тулякам от атаки БПЛА

Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим тулякам от атаки БПЛА

В ведомстве организовали горячую линию.

В Тульской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА. 

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного реагирования. По указанию и. о. прокурора Тульской области Михаила Можаева работники органов прокуратуры осуществляют личный контроль за ситуацией на местах», — отметили в пресс-службе ведомства. 

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организовали горячую линию. Позвонить можно по телефону +7 903 037-11-00. 

Напомним, в ночь на 22 мая над Тульской областью средствами ПВО было сбито 10 украинских беспилотников. При падении один из них повредил здание общежития, расположенного на ул. Кутузова в Туле. Жителей пострадавшего дома поселили в пункте временного размещения.

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