Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим тулякам от атаки БПЛА

В Тульской области прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного реагирования. По указанию и. о. прокурора Тульской области Михаила Можаева работники органов прокуратуры осуществляют личный контроль за ситуацией на местах», — отметили в пресс-службе ведомства.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организовали горячую линию. Позвонить можно по телефону +7 903 037-11-00.

Напомним, в ночь на 22 мая над Тульской областью средствами ПВО было сбито 10 украинских беспилотников. При падении один из них повредил здание общежития, расположенного на ул. Кутузова в Туле. Жителей пострадавшего дома поселили в пункте временного размещения.