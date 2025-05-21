Фотоловушка сняла семейство волков на границе Тульской области

Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

Фотоловушка заповедника «Калужские засеки» запечатлела необычное явление — проходящую группу редких лесных хищников. Волки появляются здесь крайне редко, и каждый случай становится настоящим событием, отмечают сотрудники заповедника.

— В начале ролика пробегают три волка — это молодые волки, переярки, проверяющие дороги своего семейного участка в поисках добычи и собратьев. Дальше более спокойно, пока не замечают камеру, проходят два волка — это взрослая пара, впереди идёт матёрый самец, за ним — беременная волчица, которой скоро уже рожать, — рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова.

По ее словам, у волков длинные суточные маршруты, надо не только искать добычу, но и проверять/обновлять запаховые территориальные метки, следить за возможным появлением чужаков и вообще контролировать участок обитания семейной группы.