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Фотоловушка сняла семейство волков на границе Тульской области
Скрин из видео заповедника «Калужские засеки».

Фотоловушка сняла семейство волков на границе Тульской области

Они обследовали территорию на наличие чужаков.

Фотоловушка заповедника «Калужские засеки» запечатлела необычное явление — проходящую группу редких лесных хищников. Волки появляются здесь крайне редко, и каждый случай становится настоящим событием, отмечают сотрудники заповедника. 

— В начале ролика пробегают три волка — это молодые волки, переярки, проверяющие дороги своего семейного участка в поисках добычи и собратьев. Дальше более спокойно, пока не замечают камеру, проходят два волка — это взрослая пара, впереди идёт матёрый самец, за ним — беременная волчица, которой скоро уже рожать, — рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова.

По ее словам, у волков длинные суточные маршруты, надо не только искать добычу, но и проверять/обновлять запаховые территориальные метки, следить за возможным появлением чужаков и вообще контролировать участок обитания семейной группы. 

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