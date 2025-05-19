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В Тульской области посчитают соловьев: жителям предлагают присоединиться
Фото Татьяны Шаньшиной.

В Тульской области посчитают соловьев: жителям предлагают присоединиться

С 17 мая 2025 года Тульская область присоединилась к Всероссийской акции Союза охраны птиц России по учету соловьев «Соловьиные вечера».

Координатором в регионе в этом году стал Национальный парк «Тульские засеки».

Зачем считать соловьев? Соловей — индикатор состояния окружающей среды. Если состояние территории, на которой живет птица, ухудшается, соловей покидает обжитую годами территорию. Это сигнал человеку, чтобы вовремя предпринять меры по спасению парков, скверов и других зеленых уголков региона. «Народный» учет соловьев позволяет получить обширную информацию для дальнейшей научной работы.

Много ли в Тульской области соловьев? Для Тульской области соловей — массовый вид птиц. Например, в Тулу обычно прилетает не менее 100 пар, от 10 до 20 пар гнездятся на Всехсвятском кладбище. Соловей предпочитает кустарники, особенно у водоемов (вдоль речек, у прудов), но может поселиться и просто в кустах и бурьяне у ближайшей к дому помойки. Поют соловьи обычно весь май, начинают в сумерках и заканчивают на заре. Иногда голос птицы можно услышать и днем.

Как считают соловьев? Считать соловьев несложно: нужно найти место, где поют соловьи, сосчитать певцов на заходе солнца, записать как можно более полный и точный адрес локации, описать место — парковая зона, палисадник, пустырь, дорожная обочина и пр. Данные до 31 мая 2025 года можно самостоятельно внести на сайте акции или сообщить по электронной почте [email protected].

Если есть сомнения в том, голос какой птицы вы слышите, можно воспользоваться приложениями iNaturalist, BirdNET или Merlin Bird I, советуют в Национальном парке «Тульские засеки».

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