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Последние звонки в Тульской области пройдут 24 мая
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Последние звонки в Тульской области пройдут 24 мая

Единый день выпускных – 28 июня.

На оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили окончание учебного года.

В этом году школы окончит более 14,5 тысяч 9-классников и более 5 тысяч 11-классников. По рекомендациям Министерства просвещения в 2025 году последние звонки в школах пройдут в субботу, 24 мая.

Более 90% тульских школ проведут эти праздники в рекомендованную дату.

Официальная общероссийская дата выпускных вечеров — 28 июня. Тульские школы в большинстве своем проведут выпускные в этот день. 

В сценарии обязательно поднятие государственного флага и включение государственного гимна России.

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сегодня, в 13:07 +1
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