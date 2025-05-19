Привязал к машине и тащил по трассе: истязание коров под Алексином сняли на видео

Днем 18 мая недалеко от поворота на Солопенки и Колосово под Алексином водители наблюдали жуткую картину: четыре коровы, привязанные к «Ниссан Навара» с калужскими номерами, шли вдоль трассы.

«Одна упала и ее волокли. Коровы истощены, копыта в крови», — рассказала очевидица.

На сделанное замечание владелец животных на ломаном русском ответил: «Вы с дороги уходите — пускай машины проедут».

Женщина опубликовала видео в группе соцсети «ВКонтакте» «Тула № 1»:

Она добавила, что номер «Ниссан Навара» не смогла разглядеть полностью: веревка, которой были привязаны коровы, закрывала одну букву — Р 836Р 40.