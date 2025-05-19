В Скуратово автослесарь стащил четыре двери, чтобы починить свой автомобиль

Фото УМВД по Тульской области.

Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции «Скуратовский» установили личность подозреваемого в краже четырёх дверей с неисправного автомобиля Audi 80, принадлежащего 66-летнему жителю посёлка Южного. Иномарка была припаркована на улице Клубной. Потерпевший оценил ущерб в 10 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 19-летний местный житель, работавший в одном из местных автосервисов. По словам задержанного, похищенные детали ему нужны были для ремонта личного автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Украденные двери вернули владельцу.