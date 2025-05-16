В Туле на Гоголевской рядом с особняком Дельвига построят жилой дом

Первым вопросом был рассмотрен проект строительства 7-этажного жилого дома с подземной парковкой на ул. Гоголевской. В нем будет 100 квартир и подземная парковка на 85 машино-мест.

Срок возведения — до конца 2027 года.

Стройка начнется рядом с двухэтажным деревянным домом № 43, известным как особняк Дельвига. Он является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Дом был построен в конце XIX — начале XX века. В нем жил внучатый племянник поэта Антона Антоновича Дельвига (1798-1831) Антон Александрович Дельвиг (1875—1936).

Представитель застройщика рассказал, что на данный момент подготовлен проект сохранения памятника. Сейчас он проходит экспертизу. В будущем дом будет использоваться в качестве офиса.

Участники Градостроительно-земельного совета одобрили строительство дома.