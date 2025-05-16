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«Курочка Ряба»: в Поленово пройдет Межрегиональный фестиваль детского творчества
Фото предоставлены пресс-службой музея-заповедника В. Д. Поленова.

«Курочка Ряба»: в Поленово пройдет Межрегиональный фестиваль детского творчества

Мероприятие состоится 17 мая в 12.00 на Летней сцене в усадьбе Василия Поленова.

ХIХ Межрегиональный фестиваль детского творчества «Курочка Ряба» посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. 

Фестиваль Курочка Ряба.JPG

Программа мероприятия:

  • возложение цветов у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны (рядом с Большим домом);
  • выставка-ярмарка детских работ у Летней сцены;
  • концерт «Песни Победы» с участием фольклорных и хореографических коллективов из Тульской, Калужской и Московской областей, участвуют 500 детей;
  • награждение победителей конкурса рисунка «Не властно время над Победой»;
  • вручение дипломов коллективам и закрытие Фестиваля.

Фестиваль детского творчества Курочка Ряба.JPG

Вход свободный. 0+

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Место
ПоленовоТульская область

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