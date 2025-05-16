«Курочка Ряба»: в Поленово пройдет Межрегиональный фестиваль детского творчества

ХIХ Межрегиональный фестиваль детского творчества «Курочка Ряба» посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Программа мероприятия:
- возложение цветов у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны (рядом с Большим домом);
- выставка-ярмарка детских работ у Летней сцены;
- концерт «Песни Победы» с участием фольклорных и хореографических коллективов из Тульской, Калужской и Московской областей, участвуют 500 детей;
- награждение победителей конкурса рисунка «Не властно время над Победой»;
- вручение дипломов коллективам и закрытие Фестиваля.
Вход свободный. 0+