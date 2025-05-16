В Тульской области три человека погибли в ДТП по вине пьяных водителей

С января по апрель 2025 года на территории Тульской области зарегистрировано 33 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате этих аварий трое человек погибли, а 49 получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция Тульской области предупреждает водителей о последствиях вождения в нетрезвом виде:
- Согласно части 1 статьи 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), водители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения, подлежат штрафу в размере 45 тысяч рублей и лишению права управления на срок от полутора до двух лет.
- Лица, которые находятся в состоянии опьянения и при этом не имеют права управления или лишены такого права, несут ответственность по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Им грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.
- Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя также ведёт к наказанию по статье 12.26 КоАП РФ: штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на полтора-два года.
- Передача управления автомобилем человеку, находящемуся в состоянии опьянения, нарушает часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ. Ответственность заключается в штрафе 45 тысяч рублей и запрете на управление транспортными средствами на аналогичный срок.
В Госавтоинспекции призывают жителей региона не оставаться равнодушными к нарушителям ПДД. О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения можно сообщить по телефонам (круглосуточно):
- Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
- Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
- Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.