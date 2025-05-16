В Тульской области три человека погибли в ДТП по вине пьяных водителей

Фото Алексея Пирязева.

С января по апрель 2025 года на территории Тульской области зарегистрировано 33 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате этих аварий трое человек погибли, а 49 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Тульской области предупреждает водителей о последствиях вождения в нетрезвом виде:

Согласно части 1 статьи 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), водители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения, подлежат штрафу в размере 45 тысяч рублей и лишению права управления на срок от полутора до двух лет.

Лица, которые находятся в состоянии опьянения и при этом не имеют права управления или лишены такого права, несут ответственность по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Им грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.

Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя также ведёт к наказанию по статье 12.26 КоАП РФ: штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на полтора-два года.

Передача управления автомобилем человеку, находящемуся в состоянии опьянения, нарушает часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ. Ответственность заключается в штрафе 45 тысяч рублей и запрете на управление транспортными средствами на аналогичный срок.

В Госавтоинспекции призывают жителей региона не оставаться равнодушными к нарушителям ПДД. О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения можно сообщить по телефонам (круглосуточно):