  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области три человека погибли в ДТП по вине пьяных водителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области три человека погибли в ДТП по вине пьяных водителей
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области три человека погибли в ДТП по вине пьяных водителей

Статистику за 4 месяца представили в региональной Госавтоинспекции.

С января по апрель 2025 года на территории Тульской области зарегистрировано 33 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате этих аварий трое человек погибли, а 49 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Тульской области предупреждает водителей о последствиях вождения в нетрезвом виде:

  • Согласно части 1 статьи 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), водители, управляющие транспортным средством в состоянии опьянения, подлежат штрафу в размере 45 тысяч рублей и лишению права управления на срок от полутора до двух лет.
  • Лица, которые находятся в состоянии опьянения и при этом не имеют права управления или лишены такого права, несут ответственность по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Им грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.
  • Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя также ведёт к наказанию по статье 12.26 КоАП РФ: штраф 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на полтора-два года.
  • Передача управления автомобилем человеку, находящемуся в состоянии опьянения, нарушает часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ. Ответственность заключается в штрафе 45 тысяч рублей и запрете на управление транспортными средствами на аналогичный срок.

В Госавтоинспекции призывают жителей региона не оставаться равнодушными к нарушителям ПДД. О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения можно сообщить по телефонам (круглосуточно):

  • Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 13:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пьяные водителистатистикатульская Госавтоинспекция

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Градсовет дал добро на строительство элитного дома напротив аквапарка
Градсовет дал добро на строительство элитного дома напротив аквапарка
7,6 млн за логотип – дорого? Разбирались, зачем тульскому «педу» новая эмблема от Лебедева и что она означает
7,6 млн за логотип – дорого? Разбирались, зачем тульскому «педу» новая эмблема от Лебедева и что она означает
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.