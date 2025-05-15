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За четыре месяца на дорогах Тульской области пострадали 18 детей
Фото Алексея Пирязева.

За четыре месяца на дорогах Тульской области пострадали 18 детей

В Госавтоинспекции представили данные по авариям с участием несовершеннолетних.

За первые четыре месяца 2025 года на дорогах Тульской области зафиксировано 18 аварий с участием детей-пешеходов, в которых травмировано 18 несовершеннолетних.

Из них вина водителей усматривается в 11 случаях, в 8 случаях ДТП произошли из-за невнимательности самих детей, из них 5 случаев — из-за перехода проезжей части вне пешеходного перехода.

В региональной Госавтоинспекции отметили, что большинство аварий с юными участниками движения случилось ночью, когда детям сложно заметить приближающийся транспорт, а автомобилистам трудно разглядеть маленького пешехода. Значительная часть происшествий могла бы быть предотвращена, если бы дети носили одежду со специальными светоотражателями.

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сегодня, в 11:50 0
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