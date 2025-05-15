Туляки представят авторские песни в финале проекта «Завод»

Цель проекта «Завод» — выявление и поддержка наиболее одаренных авторов-исполнителей среди молодежи города, а также предоставление возможностей для творческой самореализации в музыкально-коммерческом сегменте.

На протяжении двух месяцев участники проходили курс по написанию песен от опытных спикеров. На финале проекта прозвучат авторские песни новых талантливых исполнителей из города Тулы.

В этом году проект «Завод» проводится совместно тремя арт-резиденциями федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ»: «Родина» (Тула), «Дом молодежи Московского района „Пулковец“» (Санкт — Петербург) и «Октябрь» (Белгород).

Концерт состоится по адресу: Тула, Одоевское шоссе, 25, «Родина». Вход свободный. 6+