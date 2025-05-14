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Жители смарт-квартала в Заречье: «К нашей канализации хотят присоединить еще одну новостройку. Мы утонем в фекалиях!»

Жители смарт-квартала в Заречье: «К нашей канализации хотят присоединить еще одну новостройку. Мы утонем в фекалиях!»

Туляки забили тревогу, когда увидели «подкоп».

В редакцию Myslo обратились жители одного из домов смарт-квартала «Октябрьский» на ул. Карпова.

— Просим о помощи! В нашу канализацию, которая по паспорту и техническим характеристикам рассчитана лишь на наши три 17-этажных дома, начал врезку застройщик ГК ОСТ. Он возводит рядом новый дом на 270 квартир. Наш ЖК рискует утонуть в фекалиях, если к нам подключат еще дом, канализация не справится, — пишет тулячка Елена Баранова. - Мы написали заявление в прокуратуру с просьбой остановить земляные работы. 

За комментарием Myslo обратился к ГК ОСТ. По данным застройщика, никакой незаконной врезки нет. Подключение планируется к централизованной системе водоотведения: 

«Разрытия, связанные с технологическим присоединением объекта к сети канализации производятся на земельном участке, отведенном под застройку многоквартирного дома, а также, частично, на участке, находящемся в муниципальной собственности.

В рамках заключенного между Застройщиком и АО «Тулагорводоканал» Договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения точкой подключения к централизованной сети является Сеть канализации с кадастровым номером 71:30:010503:5229, технологически связанная с муниципальными сетями водоотведения, проходящая по четной стороне ул. Карпова.

Строительство осуществляется в соответствии с проектом наружных сетей канализации, разработанным на основании технических условий, выданных ресурсоснабжающей организацией АО «Тулагорводоканал» и согласованным в установленном порядке», — пояснили в компании.

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