Жители смарт-квартала в Заречье: «К нашей канализации хотят присоединить еще одну новостройку. Мы утонем в фекалиях!»

В редакцию Myslo обратились жители одного из домов смарт-квартала «Октябрьский» на ул. Карпова.

— Просим о помощи! В нашу канализацию, которая по паспорту и техническим характеристикам рассчитана лишь на наши три 17-этажных дома, начал врезку застройщик ГК ОСТ. Он возводит рядом новый дом на 270 квартир. Наш ЖК рискует утонуть в фекалиях, если к нам подключат еще дом, канализация не справится, — пишет тулячка Елена Баранова. - Мы написали заявление в прокуратуру с просьбой остановить земляные работы.

За комментарием Myslo обратился к ГК ОСТ. По данным застройщика, никакой незаконной врезки нет. Подключение планируется к централизованной системе водоотведения:

«Разрытия, связанные с технологическим присоединением объекта к сети канализации производятся на земельном участке, отведенном под застройку многоквартирного дома, а также, частично, на участке, находящемся в муниципальной собственности.

В рамках заключенного между Застройщиком и АО «Тулагорводоканал» Договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения точкой подключения к централизованной сети является Сеть канализации с кадастровым номером 71:30:010503:5229, технологически связанная с муниципальными сетями водоотведения, проходящая по четной стороне ул. Карпова.

Строительство осуществляется в соответствии с проектом наружных сетей канализации, разработанным на основании технических условий, выданных ресурсоснабжающей организацией АО «Тулагорводоканал» и согласованным в установленном порядке», — пояснили в компании.