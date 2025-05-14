На форуме в Москве Дмитрий Миляев представил первую в России карту инфраструктуры для здорового образа жизни

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ведущие эксперты в сфере здравоохранения и руководители регионов обсудили создание условий для продолжительной и активной жизни граждан России.

Дмитрий Миляев представил на форуме пилотный проект «Карта здоровья» по оценке муниципальной инфраструктуры, влияющей на приверженность жителей к здоровому образу жизни. Проект разработан совместно с НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

«Карта здоровья» позволяет оценить плотность точек продажи алкогольной продукции, табака, овощей и фруктов в муниципалитетах; определить расстояние от точек продаж до школ, больниц и жилых домов; сформировать рейтинг муниципалитетов по созданию здоровьесберегающей среды.

— Ключевые задачи проекта — проанализировать муниципальную инфраструктуру, связанную с образом жизни и здоровьем населения, и дать рекомендации муниципалитетам по «здоровому» городскому планированию. С применением цифрового инструмента была проведена оценка распространенности объектов продажи свежих овощей и фруктов, фастфуда, табака и алкоголя в регионе. Составлены тепловые карты по муниципальным образованиям. Их анализ позволяет выявить муниципалитеты с наиболее высоким уровнем факторов риска, связанных с образом жизни людей, — сказал губернатор.

Благодаря «Карте здоровья» главы муниципалитетов и руководство региона будут иметь на руках реальные данные о состоянии здоровья жителей в разрезе районов, смогут проводить «здоровое» городское планирование.

Глава региона отметил, что в соответствии с федеральным законодательством регионы могут самостоятельно утверждать нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Вместе с тем ни на федеральном, ни на региональном уровне нет механизмов по регулированию обеспечения населения торговыми объектами по продаже здорового питания и точками общепита.

— Зачастую на одну точку продажи овощей приходится три точки продажи алкоголя или табака. Чтобы устранить этот перекос, предлагаю проработать вопрос о выработке нормативного инструмента, позволяющего установить соотношение алкогольных и табачных магазинов к магазинам здорового питания, исходя из интересов общественного здоровья и качества жизни, — предложил губернатор.

По словам Дмитрия Миляева, реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на муниципальном уровне невозможна без внедрения принципов ответственности местных органов власти в решении любых проблем общественного здоровья.

— Необходимо активное участие городского сообщества в формировании социальной политики и оценке ее эффективности. А также вовлечение в эту работу бизнеса, общественности и научного сообщества. Важно учитывать интересы здоровья и благополучия населения во всех муниципальных стратегиях и программах, — сказал Дмитрий Миляев.

Губернатор добавил, что сегодня ответственный бизнес региона активно включается в решение большого спектра государственных задач. Так, на сегодня более 500 предприятий присоединились к региональному демографическому стандарту и ввели корпоративные меры по поддержке материнства и детства.

В регионе уделяется большое внимание развитию здравоохранения: обновляются поликлиники, устанавливаются новые амбулатории и ФАПы, больницы дооснащаются современным оборудованием, ведется системная профилактическая работа. Это дает положительный результат: в Тульской области снижается смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Для формирования здорового образа жизни в регионе введены дополнительные ограничения при продаже алкогольной продукции, установлен запрет на продажу безалкогольных тоников и энергетиков в больницах, спортивных и культурных объектах, запрет на курение табака в общественных местах.

— Ключевой инструмент профилактики опасных заболеваний — это регулярная диспансеризация. Мы ежегодно увеличиваем охват жителей, которые проходят профилактические медосмотры. Особый акцент делаем на трудоспособное население. Это, прежде всего, сотрудники предприятий. В этом году планируем осмотреть более 50 тысяч человек на рабочих местах. Задействуем в этой работе мобильные медицинские комплексы, — сказал Дмитрий Миляев.

Он дополнил, что укрепление здоровья невозможно без регулярной физической активности. В регионе уделяется большое внимание доступности ФОКов и спортплощадок для жителей как крупных городов, так и небольших населенных пунктов. По результатам встречи в Туле губернатора Дмитрия Миляева с руководителем Лиги здоровья нации Лео Бокерия в регионе был запущен проект «Здоровый муниципалитет». Он направлен на повышение двигательной активности, в том числе у людей старшего поколения. Уже разработаны и утверждены маршруты здоровья в 20 муниципалитетах.

Кроме этого, Тульская область выступила в качестве пилотного региона, в котором реализуется программа «Новая высота». Напомним, в рамках проекта в спорткомплексе «Тулица» открыт первый адаптивный тренажерный зал для участников СВО с инвалидностью. В этом году в регионе будет установлено еще шесть современных инклюзивных площадок: одна из них — на территории госпиталя ветеранов войн, остальные — в муниципалитетах. Разрабатываются программы подготовки инструкторов для занятий массовым спортом и тренеров для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

— Недавно мы внедрили сервис «Социальное такси» для доставки жителей районов на операции в онкодиспансер. Сейчас расширяем его функционал: будем доставлять пациентов с ограниченными возможностями здоровья на спортивные объекты, — сказал губернатор.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что в регионе будет продолжено создание условий для здорового образа жизни и благополучного будущего жителей. Он поблагодарил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и президента Лиги здоровья нации Лео Бокерия за выбор Тульской области в качестве площадки для пилотирования новых проектов.

Важной частью форума стала масштабная выставочная зона. На стенде Тульской области был представлен региональный опыт укрепления общественного здоровья и возможности использования искусственного интеллекта в здравоохранении.