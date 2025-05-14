  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На форуме в Москве Дмитрий Миляев представил первую в России карту инфраструктуры для здорового образа жизни - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На форуме в Москве Дмитрий Миляев представил первую в России карту инфраструктуры для здорового образа жизни

На форуме в Москве Дмитрий Миляев представил первую в России карту инфраструктуры для здорового образа жизни

14 мая в Москве открылся XX Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, ведущие эксперты в сфере здравоохранения и руководители регионов обсудили создание условий для продолжительной и активной жизни граждан России.

Дмитрий Миляев представил на форуме пилотный проект «Карта здоровья» по оценке муниципальной инфраструктуры, влияющей на приверженность жителей к здоровому образу жизни. Проект разработан совместно с НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России. 

l8hccrf2va1p370vcqj4fdpqbpwsy04j.jpg

«Карта здоровья» позволяет оценить плотность точек продажи алкогольной продукции, табака, овощей и фруктов в муниципалитетах; определить расстояние от точек продаж до школ, больниц и жилых домов; сформировать рейтинг муниципалитетов по созданию здоровьесберегающей среды.

11shehblwcobte4g9h2vm148s6zk2p36.jpg

— Ключевые задачи проекта — проанализировать муниципальную инфраструктуру, связанную с образом жизни и здоровьем населения, и дать рекомендации муниципалитетам по «здоровому» городскому планированию. С применением цифрового инструмента была проведена оценка распространенности объектов продажи свежих овощей и фруктов, фастфуда, табака и алкоголя в регионе. Составлены тепловые карты по муниципальным образованиям. Их анализ позволяет выявить муниципалитеты с наиболее высоким уровнем факторов риска, связанных с образом жизни людей, — сказал губернатор.

Благодаря «Карте здоровья» главы муниципалитетов и руководство региона будут иметь на руках реальные данные о состоянии здоровья жителей в разрезе районов, смогут проводить «здоровое» городское планирование. 

Глава региона отметил, что в соответствии с федеральным законодательством регионы могут самостоятельно утверждать нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Вместе с тем ни на федеральном, ни на региональном уровне нет механизмов по регулированию обеспечения населения торговыми объектами по продаже здорового питания и точками общепита. 

fun61iuz2w1ssng8ij77g4sxz142ckka.jpg

— Зачастую на одну точку продажи овощей приходится три точки продажи алкоголя или табака. Чтобы устранить этот перекос, предлагаю проработать вопрос о выработке нормативного инструмента, позволяющего установить соотношение алкогольных и табачных магазинов к магазинам здорового питания, исходя из интересов общественного здоровья и качества жизни, — предложил губернатор.

По словам Дмитрия Миляева, реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на муниципальном уровне невозможна без внедрения принципов ответственности местных органов власти в решении любых проблем общественного здоровья. 

— Необходимо активное участие городского сообщества в формировании социальной политики и оценке ее эффективности. А также вовлечение в эту работу бизнеса, общественности и научного сообщества. Важно учитывать интересы здоровья и благополучия населения во всех муниципальных стратегиях и программах, — сказал Дмитрий Миляев. 

Губернатор добавил, что сегодня ответственный бизнес региона активно включается в решение большого спектра государственных задач. Так, на сегодня более 500 предприятий присоединились к региональному демографическому стандарту и ввели корпоративные меры по поддержке материнства и детства. 

rbq231bz7br7ypbai7yu09pmwkjaea3i.jpg

В регионе уделяется большое внимание развитию здравоохранения: обновляются поликлиники, устанавливаются новые амбулатории и ФАПы, больницы дооснащаются современным оборудованием, ведется системная профилактическая работа. Это дает положительный результат: в Тульской области снижается смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

Для формирования здорового образа жизни в регионе введены дополнительные ограничения при продаже алкогольной продукции, установлен запрет на продажу безалкогольных тоников и энергетиков в больницах, спортивных и культурных объектах, запрет на курение табака в общественных местах.

— Ключевой инструмент профилактики опасных заболеваний — это регулярная диспансеризация. Мы ежегодно увеличиваем охват жителей, которые проходят профилактические медосмотры. Особый акцент делаем на трудоспособное население. Это, прежде всего, сотрудники предприятий. В этом году планируем осмотреть более 50 тысяч человек на рабочих местах. Задействуем в этой работе мобильные медицинские комплексы, — сказал Дмитрий Миляев. 

Он дополнил, что укрепление здоровья невозможно без регулярной физической активности. В регионе уделяется большое внимание доступности ФОКов и спортплощадок для жителей как крупных городов, так и небольших населенных пунктов. По результатам встречи в Туле губернатора Дмитрия Миляева с руководителем Лиги здоровья нации Лео Бокерия в регионе был запущен проект «Здоровый муниципалитет». Он направлен на повышение двигательной активности, в том числе у людей старшего поколения. Уже разработаны и утверждены маршруты здоровья в 20 муниципалитетах.

14wftdiybrt31wbwr2ssu1e9qkpazfpl.jpg

Кроме этого, Тульская область выступила в качестве пилотного региона, в котором реализуется программа «Новая высота». Напомним, в рамках проекта в спорткомплексе «Тулица» открыт первый адаптивный тренажерный зал для участников СВО с инвалидностью. В этом году в регионе будет установлено еще шесть современных инклюзивных площадок: одна из них — на территории госпиталя ветеранов войн, остальные — в муниципалитетах. Разрабатываются программы подготовки инструкторов для занятий массовым спортом и тренеров для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

— Недавно мы внедрили сервис «Социальное такси» для доставки жителей районов на операции в онкодиспансер. Сейчас расширяем его функционал: будем доставлять пациентов с ограниченными возможностями здоровья на спортивные объекты, — сказал губернатор.

vyv9vmyd2izdmb81oa86oq5cmovl24nm.jpg

Дмитрий Миляев подчеркнул, что в регионе будет продолжено создание условий для здорового образа жизни и благополучного будущего жителей. Он поблагодарил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и президента Лиги здоровья нации Лео Бокерия за выбор Тульской области в качестве площадки для пилотирования новых проектов. 

Важной частью форума стала масштабная выставочная зона. На стенде Тульской области был представлен региональный опыт укрепления общественного здоровья и возможности использования искусственного интеллекта в здравоохранении. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 15:45 −9
Другие статьи по темам
Люди
Дмитрий Миляев
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В ДТП с самосвалом и пассажирским автобусом в Туле обошлось без пострадавших
В ДТП с самосвалом и пассажирским автобусом в Туле обошлось без пострадавших
В Кимовске у фаната пьяной езды изъяли Lexus
В Кимовске у фаната пьяной езды изъяли Lexus
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.