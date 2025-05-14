В Кимовске у фаната пьяной езды изъяли Lexus

Кроме этого, он заплатит громадный штраф.

В Кимовске 37-летний Дмитрий С. признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Судом установлено, что 15 марта пьяный обвиняемый управлял автомобилем Lexus. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД, которые и зафиксировали тот факт, что мужчина был нетрезв. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за езду в пьяном виде.

Приговором суда Дмитрию С. назначено наказание в виде штрафа в 200 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме этого, его Lexus обращен в собственность государства.