Где в Тульской области установят новые детские и спортивные площадки

На оперативном совещании у губернатора обсудили планы благоустройства на 2025 год.

- Ко мне поступает много обращений от жителей Тульской области. Они пишут, что небезопасные старые детские и спортивные площадки демонтируем, а новые не ставим. Давайте обсудим план работ в этом направлении, - сказал на совещании в правительстве Дмитрий Миляев.

О детских площадках докладывала зампред правительства Наталья Аникина.

- В Тульской области, по данным муниципалитетов, почти 4,5 тысячи детских площадок. Наименьшая обеспеченность детскими площадками – в Киреевском, Богородицком, Алексинском районах, Донском и в Узловой. Администрации районов самостоятельно оценивают, что 97% детских площадок находится в удовлетворительном состоянии и безопасны в использовании. Но при фактических проверках на месте это не всегда достоверно.

Наталья Аникина напомнила, что надо на постоянной системной основе организовывать работу по контролю за техническим состоянием детских игровых площадок.

- Особенно внимание нужно уделить детским площадкам администрациям Чернского, Белевского и Веневского районам, - аккуратно указала на недоработки зампред.

По ее словам, при распределении средств бюджета на установку новых детских площадок учитывались показатели обеспеченности и состояния существующих площадок.

- Наиболее количество детских игровых комплексов будет установлено в муниципалитетах с низкими показателями обеспеченности и состояния. Всего в 2025 году планируется установить 109 детских площадок в 20 муниципальных образованиях: 44 площадки за счет средств муниципалитетов (из них 38 – в Туле, 2 – в Дубне, по одной – в Волово, Донском, Ефремове, Щекино), 46 - в рамках программы «Наш район» и 19 – по программе «Формирование комфортной городской среды». Рабочий поселок Новогурово отказался от установок в связи с большой обеспеченностью, - пояснила Наталья Аникина.

Все площадки, как утверждает зампред правительства, разрабатывались по типовым проектам согласно методическим рекомендациям. Срок службы оборудования составляет не менее 10 лет.

По контрактам, установка всех детских площадок – не позднее 1 октября 2025 года. Но планируется все-таки установить их в летний период.

- Игровые комплексы на средства регионального бюджета устанавливаются только на общественных пространствах и передаются в муниципальную собственность. Это исключает споры жителей о принятии площадки в состав общедомового имущества и повышении платы на содержание жилья, - сказала Наталья Аникина. Она напомнила, что за содержание каждой муниципальной детской площадке должно быть назначено ответственное лицо.

Об установке в регионе спортплощадок докладывал министр спорта Михаил Трунов. По его словам, в рамках федерального проекта развития физкультуры и спорта в 2025 году планируется создать 4 спортплощадки для выполнения комплекса ГТО. Они будут установлены в Алексине, Волово, Плавске и Одоеве. На эти цели предусмотрено 13,2 млн. руб., из которых 9,9 млн. руб. – из федерального бюджета.

- Спортивная площадка для сдачи ГТО включает в себя зону воркаута, тренажерную зону с 6-ю уличными тренажерами и информационную стойку с описанием нормативов испытаний. Площадки будут закончены к 1 сентября 2025 года, - пояснил Михаил Трунов.

По словам министра, выполняя поручение губернатора, в поселке Первомайский Щекинского района в 2025 году будет установлена «умная» спортплощадка в рамках федерального проекта «Бизнес Принт». Эта площадка стоит 12 млн. руб., из которых 9 млн руб. – федеральные средства. Площадка включает зону воркаута, зону для игровых видов спорта (футбол, баскетбол и волейбол) и трибуну на 25 мест. Срок сдачи объекта – 1 сентября 2025 года.

- А в чем «умность» этой площадки? – уточнил губернатор

По словам Михаила Трунова, на площадке есть QR-коды, по которым можно получить видео правильного выполнения упражнений на тренажерах и снарядах.

Благодаря поддержке социальных партнеров правительства региона в 2025 году на территории Тульской области будет построено 6 инклюзивных площадок: 2 площадки в Центральном парке Тулы, по одной – в Рогожинском парке, лыжероллерном центре «Веденино», госпитале ветеранов труда в поселке Грицовкий и лагере «Звездный» в Алексине. Срок завершения работ по этим площадкам – 1 июля 2025 года.

– На этих площадках будет безбарьерное пространство для людей с двигательными, ментальными и сенсорными особенностями, - пояснил Михаил Трунов.

По программе «Наш район» в 2025 году будет проведен капремонт 7 полноразмерных старых советских стадионов: ДЮШС «Арсенал» на Косой горе, стадион в Кимовске, Ясногорске, Суворове, «Химик» в Новомосковске, «Юность» в Киреевске и мини-стадион в Плавске. Объем финансирования работ составит около 300 млн. руб.

Губернатор поручил главам муниципалитетов держать на контроле установку новых площадок и до конца лета все запланированное сделать – чтобы у детей и подростков было еще время теплой осени позаниматься и поиграть на новых площадках.

- Установка детского игрового оборудования в значительной степени идет по программе «Наш район». Поэтому глава администраций совместно с министерством жилищного хозяйства надо до 1 августа этого года определиться с планами на 2026 год, - поручил губернатор. – Мы вместе делаем большо дело – благоустройство формирует новый культурный уровень жизни людей, создает хорошее настроение и открывает возможности для социально-экономического развития муниципальных образований. Наша задача – не только установить, но и содержать, и контролировать это содержание. А людей учить бережно относиться к элементам благоустройства. Всю эту работу нужно выстроить в систему.