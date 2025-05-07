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Назван топ-5 самых высокооплачиваемых майских вакансий в Туле

Назван топ-5 самых высокооплачиваемых майских вакансий в Туле

Служба исследований hh.ru проанализировала рынок труда нашего региона.

На первом месте в топе — программист 1С. Ему обещают заработную плату от 300 тысяч рублей на руки. Вакансия предполагает высшее образование, аналогичный опыт работы не менее 3 лет, опыт ведения проектной документации, наличие ряда сертификатов.

На втором месте — еще одно предложение для ведущего программиста 1С с зарплатой от 280 тысяч рублей на руки. Среди требований к кандидату — опыт программирования на платформе 1С, проектирование обмена данными. Специалист будет дорабатывать и сопровождать конфигурации, анализировать и исправлять ошибки в работе конфигураций. 

На третьем месте — вакансия главного бухгалтера с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц на руки. Среди требований к кандидату — высшее образование в области бухгалтерского учета или экономики, опыт работы на аналогичной должности не менее 5 лет. Будущий работник будет организовывать и вести бухгалтерский и налоговый учет, заниматься подготовкой и сдачей отчетов в налоговые органы, контролировать движение денежных средств. 

Также в пятерку самых «дорогих» вакансий Тульской области вошла вакансия директора по персоналу. Зарплата от 180 тысяч рублей на руки. Работодателю важно, чтобы кандидат имел опыт работы на аналогичной позиции в розничной торговле, владение HR-инструментами. В круг обязанностей будет входить управление корпоративной культурой, обеспечение развитием сотрудников, формирование HR-стратегии компании.

Замыкает пятерку предложение для frontend-разработчика с зарплатой от 150 тысяч рублей до вычета налогов. Специалист займется работой с дизайн-макетами, версткой сайтов и шаблонов, разработкой фронтенд с применением Vue.js+Nuxt.js. Работодатель ожидает от соискателя наличие опыта не менее 2 лет.

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