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Тульские медики рассказали, как минимизировать вред от шашлыка
Фото Алексея Пирязева.

Тульские медики рассказали, как минимизировать вред от шашлыка

Публикуем рекомендации регионального минздрава.

Самый распространенный продукт для шашлыка — свинина, баранина, говядина, телятина. Мясо должно быть свежим и обязательно пройти ветеринарный контроль. Чрезмерное потребление жиров животного происхождения неблагоприятно сказывается на пищеварительной и сердечно-сосудистой системе.

Канцерогенные вещества может содержать в себе не только сам шашлык, но и дым, исходящий от мангала. Он содержит бензапирен, угарный газ и ряд других вредных веществ. Также часто во время приготовления шашлыка с мяса на угли капает жир. При этом образуются испарения, тоже обладающие канцерогенным воздействием. Желательно не пользоваться розжигом или бензиносодержащими веществами.

Не забывайте о порции шашлыка, ведь многое зависит от физической активности, возраста и пола.

Жирный шашлык тяжело усваивается. Если переесть шашлыка, то могут появиться неприятные ощущения в желудке, тяжесть и тошнота.

Шашлык в больших количествах может быть опасен, если человек, например, долгое время исключал мясные продукты из рациона.

А большая порция жареного на углях мяса окажется для организма шоком и может привести к пищевому отравлению.

Шашлык в больших количествах противопоказан людям с подагрой, острыми и хроническими заболеваниями пищеварительной системы, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям с высоким холестерином.

Как минимизировать вред? Важно в рацион добавлять овощи, фрукты, крупы и супы. Количество мяса — пропорционально овощам и фруктам. В рацион должны входить жиры, белки и углеводы, клетчатка, минералы и витамины.

Порцию мяса человек может определить по размеру ладони. Кусок мяса для шашлыка должен быть таким, чтобы он уместился на ладони и был толщиной 1 см.

При заболеваниях пищеварительной системы или повышенном уровне холестерина рекомендуется шашлык из рыбы, индейки или курицы.

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сегодня, в 16:42 −1
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