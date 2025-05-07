Определены победители конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС Тульской области

На заседании комиссии конкурса инициативных проектов сельских старост и руководителей ТОС Тульской области определены победители и населенные пункты, в которых появятся новые объекты благоустройства.

Конкурс инициативных проектов в нынешнем году проводится уже в пятый раз. По поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева фонд конкурса был увеличен более чем вдвое — до 50 млн рублей, что позволило расширить список победителей: в этом году в него включен 21 проект общественных активистов.

С середины декабря до середины января сельские старосты и лидеры ТОС проводили мероприятия, направленные на популяризацию проекта благоустройства территории.

На следующем этапе конкурса на платформе moydvor71.ru был открыт прием заявок конкурсантов. После чего прошла модерация заявок организатором конкурса и администрациями муниципальных образований. По итогам модерации 191 заявка была допущена к этапу электронного голосования. В поддержку проектов голоса отдали свыше 79 тысяч жителей Тульской области.

— Хочу поблагодарить Ассоциацию «СМО Тульской области» и членов конкурсной комиссии — была проведена огромная работа по определению победителей, — сказала член конкурсной комиссии, депутат Тульской областной Думы, председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина. — И, конечно, поблагодарить всех неравнодушных жителей нашего региона, которые хотят сделать территории своих населенных пунктов благоустроенными и красивыми.

— Наш руководитель, председатель Общероссийской ассамблеи ТОС, депутат Государственной Думы Виктор Борисович Кидяев, поддерживает вашу работу, — сказал член конкурсной комиссии, заместитель директора по аналитическому направлению Общероссийской ассамблеи ТОС, шеф-редактор журнала «Муниципальная Россия» Артем Юдкин. — И всегда обращает внимание, что самое важное, это обратная связь между муниципалитетами и жителями. Конкурс инициативных проектов позволяет людям высказывать свои пожелания и идеи, защищать свои инициативы, работать в единой команде».

Отдельно Артем Владимирович остановился на вопросе наполнения обустроенных территорий активностями и событийными мероприятиями.

— Объекты, которые появляются в населенных пунктах в рамках конкурса, зачастую становятся площадками реализации еще одного традиционного ежегодного проекта Ассоциации «СМО Тульской области» «Лето во дворах», — ответила член Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления, председатель Ассоциации «СМО Тульской области» Марина Карташова. — Социально значимый проект «Лето во дворах» жители любят и с нетерпением каждый год ждут ярких праздников с насыщенной программой. Особенно приятно, когда спортивные, творческие мероприятия, концерты и выступления, конкурсы и мастер-классы проходят на современных и удобных площадках, обустроенных в рамках конкурса инициативных проектов.

— Отрадно, что жители проявляют высокую активность, стремятся жить в комфортных условиях и иметь все возможности для всестороннего развития личности, — отметил исполнительный директор Ассоциации «СМО Тульской области» Алексей Благов. — Поздравляем победителей и благодарим всех участников за искреннюю вовлеченность в судьбу своих территорий и благополучие жителей, а также за ответственный подход к каждому из этапов конкурса».

- Большое спасибо губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву за то, что всегда откликается на инициативы и просьбы, за вдвое увеличенную сумму призового фонда и, соответственно, увеличенное количество победителей, — сказала член конкурсной комиссии, руководитель регионального исполкома ОНФ в Тульской области Елена Шмелева. — И спасибо Ассоциации „СМО Тульской области“ за вашу работу.

- Приятно, что в Тульской области живут такие активные люди, в сердцах которых рождаются такие замечательные идеи благоустройства территорий, — отметила член конкурсной комиссии, директор государственного учреждения „Информационное агентство „Регион 71“ Лада Варфоломеева. — Что касается активностей на площадках, мы готовы их всецело поддерживать, участвовать и освещать на страницах наших изданий.

По итогам заседания конкурсной комиссии определен 21 проект-победитель конкурса (10 проектов старост сельских населенных пунктов и 11 проектов ТОС).

Будут обустроены 6 спортивных площадок, 9 детских игровых площадок, 4 многофункциональные площадки для игровых видов спорта, 2 зоны для досуга и отдыха.

В числе победителей — проекты старост и лидеров ТОС Щекинского, Веневского, Узловского, Киреевского, Плавского, Кимовского, Воловского, Богородицкого районов, Ефремовского муниципального округа, городов Алексин, Донской, Новомосковск и Тула.

Список победителей опубликован здесь moydvor71.ru

Напомним, зарекомендовавший себя и востребованный у общественных активистов конкурс инициативных проектов с 2021 года организует и проводит Ассоциация «Совет муниципальных образований Тульской области» при участии администраций муниципальных районов (городских округов) региона и при поддержке областного правительства. За время проведения конкурса для участия в нем поступило свыше 1100 заявок общественных активистов, обустроены более 80 площадок.