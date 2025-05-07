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14 мая Тулу ждет масштабное отключение воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

14 мая Тулу ждет масштабное отключение воды

Это связано с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к работе в зимних условиях.

14 мая с 8.00 до 20.00 в Туле будет прекращена подача холодной воды в части Пролетарского района: в квартале, ограниченном улицами Пролетарская — Епифанская — Кирова — Марата. Также в части Привокзального района:

  • с. Алешня,
  • с. Маслово — по ул. Электронная, Радиотехническая, Лазерная, Белевская, Белоусовский бульвар, Ландышевая, Васильковая, Лесная,
  • ЖК «Притяжение»,
  • ЖК «Петровский квартал»,
  • п. Косая Гора.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов:

  • южнее улицы Гоголевской,
  • квартале ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • Новомосковское шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • п. Рассвет,
  • п. Иншинский,
  • Скуратовские поселки,
  • п. Мясново,
  • п. Лихвинка,
  • п. Михалково.

Как сообщается на сайте Тулагорводоканала, по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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