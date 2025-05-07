14 мая Тулу ждет масштабное отключение воды

Фото Дмитрия Дзюбина.

Это связано с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к работе в зимних условиях.

14 мая с 8.00 до 20.00 в Туле будет прекращена подача холодной воды в части Пролетарского района: в квартале, ограниченном улицами Пролетарская — Епифанская — Кирова — Марата. Также в части Привокзального района:

с. Алешня,

с. Маслово — по ул. Электронная, Радиотехническая, Лазерная, Белевская, Белоусовский бульвар, Ландышевая, Васильковая, Лесная,

ЖК «Притяжение»,

ЖК «Петровский квартал»,

п. Косая Гора.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов:

южнее улицы Гоголевской,

квартале ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

Новомосковское шоссе,

в районе Зеленстроя,

п. Рассвет,

п. Иншинский,

Скуратовские поселки,

п. Мясново,

п. Лихвинка,

п. Михалково.

Как сообщается на сайте Тулагорводоканала, по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.