14 мая Тулу ждет масштабное отключение воды

14 мая с 8.00 до 20.00 в Туле будет прекращена подача холодной воды в части Пролетарского района: в квартале, ограниченном улицами Пролетарская — Епифанская — Кирова — Марата. Также в части Привокзального района:
- с. Алешня,
- с. Маслово — по ул. Электронная, Радиотехническая, Лазерная, Белевская, Белоусовский бульвар, Ландышевая, Васильковая, Лесная,
- ЖК «Притяжение»,
- ЖК «Петровский квартал»,
- п. Косая Гора.
Пониженное давление холодного водоснабжения будет в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов:
- южнее улицы Гоголевской,
- квартале ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- Новомосковское шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- п. Рассвет,
- п. Иншинский,
- Скуратовские поселки,
- п. Мясново,
- п. Лихвинка,
- п. Михалково.
Как сообщается на сайте Тулагорводоканала, по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.