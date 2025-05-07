Погода в Туле 8 мая: до 14 градусов тепла и без осадков

Фото из архива Myslo

В четверг в Тульской области ожидается небольшая облачность. Без осадков, ветер северо-западный, до девяти метров в секунду.

Температура ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.