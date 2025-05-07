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Погода в Туле 8 мая: до 14 градусов тепла и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 8 мая: до 14 градусов тепла и без осадков

Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер.

В четверг в Тульской области ожидается небольшая облачность. Без осадков, ветер северо-западный, до девяти метров в секунду.

Температура ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

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