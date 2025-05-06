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Синоптики: конец мая окажется аномально жарким
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики: конец мая окажется аномально жарким

Прогнозируется почти на 5 градусов выше многолетних значений.

Май в центре Европейской России начался с рекордных осадков, аномальных снегопадов и заморозков. Но завершится он жарой. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

По предварительным прогнозам, в Центральной России вплоть до конца первой декады средняя температура будет почти на 4 градуса ниже нормы. В середине мая температурный режим войдёт в рамки климата, а затем окажется теплее его.

Самая значительная температурная аномалия ожидается в конце месяца и в начале июня — почти на 5 градусов выше многолетних значений.

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сегодня, в 14:09 0
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