Синоптики: конец мая окажется аномально жарким

Фото Алексея Пирязева.

Май в центре Европейской России начался с рекордных осадков, аномальных снегопадов и заморозков. Но завершится он жарой. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

По предварительным прогнозам, в Центральной России вплоть до конца первой декады средняя температура будет почти на 4 градуса ниже нормы. В середине мая температурный режим войдёт в рамки климата, а затем окажется теплее его.

Самая значительная температурная аномалия ожидается в конце месяца и в начале июня — почти на 5 градусов выше многолетних значений.