В Туле Роспотребнадзор закрыл два кафе за антисанитарию

Фото Роспотребнадзора Тульской области.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило работу точек общепита после поступления сведений о работе заведений без предварительного уведомления контролирующих органов.

Предприниматели Геворгян Н.М. и Омаров Т.Г.о., работающие соответственно в селе Фёдоровка Ленинского района и на Красноармейском проспекте в Туле, начали свою деятельность без уведомления госоргана о старте бизнеса.

Кроме того, инспекторы нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в заведениях обоих предпринимателей.

Суд Советского района временно прекратил работу заведения предпринимателя Геворгяна на 10 суток, а суд Ленинского района назначил штраф в размере 10 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю Омарову.