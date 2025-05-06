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В Туле Роспотребнадзор закрыл два кафе за антисанитарию
Фото Роспотребнадзора Тульской области.

В Туле Роспотребнадзор закрыл два кафе за антисанитарию

Предприниматели начали работать без уведомления госоргана.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило работу точек общепита после поступления сведений о работе заведений без предварительного уведомления контролирующих органов.

Предприниматели Геворгян Н.М. и Омаров Т.Г.о., работающие соответственно в селе Фёдоровка Ленинского района и на Красноармейском проспекте в Туле, начали свою деятельность без уведомления госоргана о старте бизнеса. 

Кроме того, инспекторы нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в заведениях обоих предпринимателей.

Суд Советского района временно прекратил работу заведения предпринимателя Геворгяна на 10 суток, а суд Ленинского района назначил штраф в размере 10 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю Омарову.

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