В Туле на месте жесткого ДТП на проспекте Ленина появилась корзина с цветами

Фото Владимира Сундукова.

В Туле на месте смертельного ДТП на проспекте Ленина появился большой букет из хризантем и гвоздик.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки «Педуниверситет» на пр. Ленина водитель спорткара «Камаро» выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Camry. Та влетела в «Ладу Гранту» и Mercedes. 68-летняя пассажирка и 73-летний водитель Toyota погибли.

Позже стало известно, где находится предположительный виновник смертельной аварии на проспекте Ленина.

38-летний Дмитрий Д., бывший депутат и член ЦК КПРФ, который был за рулём красного Chevrolet Camaro, сейчас находится в больнице. Отметим, что ранее представители ГАИ и УМВД не сообщали о пострадавших из этого автомобиля. Сейчас же появились сведения, что Дмитрий Д. госпитализирован с переломом ноги. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.