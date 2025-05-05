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В Тульской области более 3400 ветеранов получили выплаты к 80-летию Великой Победы
Фото Алексея Пирязева

В Тульской области более 3400 ветеранов получили выплаты к 80-летию Великой Победы

Об этом сообщила министр труда и соцзащиты региона на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева.

В областном правительстве обсудили единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 80-летнему юбилею Великой Победы. По словам руководителя регионального минтруда Татьяны Абросимовой, их получили 3444 человека.

Участникам и инвалидам, их вдовам, обладателям знаков «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и детям-инвалидам выплатили по 160 тысяч рублей, труженикам тыла – по 110 тысяч. Региональный бюджет потратил на это более 225 млн рублей. Тем, кто получает пенсию на банковские счета, выплаты уже зачислены.

В соответствии с указом Дмитрия Миляева, выплаты ко Дню Победы также направят близким родственникам ветеранов, которые в силу преклонного возраста не смогли получить эти выплаты при жизни. Более 3000 ветеранов получили праздничные поздравительные наборы. 

Дмитрий Миляев поручил Татьяне Абросимовой проконтролировать, чтобы выплаты и подарки были доставлены всем получателям. Министру развития предпринимательства и торговли Александру Ильинскому и министру внутренней политики и развития местного самоуправления в регионе Дмитрию Ярцеву поручено держать на контроле доставку подарочных наборов бойцам, находящимся в зоне СВО.

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Место
Тульская область
 

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