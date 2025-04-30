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Как украсили Тулу ко Дню Победы: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Как украсили Тулу ко Дню Победы: фоторепортаж

На улицах областной столицы появились флаговые композиции, световые инсталляции и арт-объекты.

Две восьмиметровые флаговые композиции установлены на площади Ленина, пять линейных — на площади Победы. Еще 21 флаговую конструкцию разместили на улицах Октябрьской, Короленко, Пролетарской, Металлургов, Советской, проспекте Ленина и др. 

Как сообщает администрация Тулы, 546 флагов расцвечивания украсили мостовые сооружения. Также на опорах освещения смонтировали более 270 новых световых консолей в виде пятиконечной звезды с триколором. Праздничные конструкции размещены на пр. Ленина, Щекинском шоссе, Красноармейском проспекте, 9 Мая, в Оружейном переулке и других улицах города. 

На улице Мосина появился арт-объект с подсветкой «Противотанковый ёж». 

Празднично оформлены рекламные конструкции: видеоэкраны, щиты, сити-форматы, остановочные павильоны. Также на улицах областной столицы установлены 19 композиций с орденом и 4 арт-объекта с подсветкой. 

На фасаде многоквартирного дома № 7 по Красноармейскому проспекту появилось граффити «Радость Победы».

Тематическое оформление выполнено на 115 единицах муниципального городского транспорта: автобусах, трамваях и троллейбусах.

Новый видеоконтент будет размещен на мультимедийном экране сквера 80-летия Обороны города Тулы.

Всего для праздничного оформления города использованы более 1400 элементов и композиций с тематической символикой. 

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Сюжет: День Победы-2025
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