Как украсили Тулу ко Дню Победы: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Две восьмиметровые флаговые композиции установлены на площади Ленина, пять линейных — на площади Победы. Еще 21 флаговую конструкцию разместили на улицах Октябрьской, Короленко, Пролетарской, Металлургов, Советской, проспекте Ленина и др.

Как сообщает администрация Тулы, 546 флагов расцвечивания украсили мостовые сооружения. Также на опорах освещения смонтировали более 270 новых световых консолей в виде пятиконечной звезды с триколором. Праздничные конструкции размещены на пр. Ленина, Щекинском шоссе, Красноармейском проспекте, 9 Мая, в Оружейном переулке и других улицах города.

На улице Мосина появился арт-объект с подсветкой «Противотанковый ёж».

Празднично оформлены рекламные конструкции: видеоэкраны, щиты, сити-форматы, остановочные павильоны. Также на улицах областной столицы установлены 19 композиций с орденом и 4 арт-объекта с подсветкой.

На фасаде многоквартирного дома № 7 по Красноармейскому проспекту появилось граффити «Радость Победы».

Тематическое оформление выполнено на 115 единицах муниципального городского транспорта: автобусах, трамваях и троллейбусах.

Новый видеоконтент будет размещен на мультимедийном экране сквера 80-летия Обороны города Тулы.

Всего для праздничного оформления города использованы более 1400 элементов и композиций с тематической символикой.