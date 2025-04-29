Прокуратура помогла тулячке восстановить право на досрочную пенсию

Фото из архива Myslo.

Оказалось, что ПФР не учёл годы ухода женщины за двумя детьми.

Прокуратура Пролетарского района Тулы рассмотрела обращение 57-летней женщины, которой Пенсионный фонд неправомерно отказал в назначении досрочной пенсии. Установлено, что Фонд ошибочно исключил из страхового стажа заявительницы периоды ухода за двумя детьми, родившимися в 1990 и 1991 годах, тем самым лишив женщину права на своевременное назначение пенсии.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Теперь женщине обязаны включить в стаж периоды воспитания детей и оформить досрочную пенсию с 5 сентября 2024 года.