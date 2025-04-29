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Прокуратура помогла тулячке восстановить право на досрочную пенсию
Фото из архива Myslo.

Прокуратура помогла тулячке восстановить право на досрочную пенсию

Оказалось, что ПФР не учёл годы ухода женщины за двумя детьми.

Прокуратура Пролетарского района Тулы рассмотрела обращение 57-летней женщины, которой Пенсионный фонд неправомерно отказал в назначении досрочной пенсии. Установлено, что Фонд ошибочно исключил из страхового стажа заявительницы периоды ухода за двумя детьми, родившимися в 1990 и 1991 годах, тем самым лишив женщину права на своевременное назначение пенсии.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Теперь женщине обязаны включить в стаж периоды воспитания детей и оформить досрочную пенсию с 5 сентября 2024 года. 

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