В Ростовскую область привезли 7 тонн поддельного сливочного масла тульского производителя

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Всю продукцию потребовали изъять из оборота.

Управлением Россельхознадзора по Югу России выявлены нарушения в поставках молочной продукции на предприятия Ростовской области от фантомной фабрики из Тульской области.

На предприятие ООО «Мегамол» и ООО «Супер Милк» поступил фальсифицированный товар — сливочное масло «Крестьянское 72,5%» производства ООО «Ясногорский дом молока» общим объемом семь тонн. Полученная продукция прошла перекладку и дальнейшую реализацию на предприятиях социальной сферы Ростовской области.

ООО «Ясногорский дом молока» получило статус фантомной площадки из-за отсутствия контроля над качеством выпускаемой продукции и отсутствием прозрачности производственного процесса.

Факт поступления поддельной продукции нарушает технические регламенты Таможенного союза и создает угрозу здоровью граждан.

Материалы переданы прокуратуре города Батайск для дальнейшего расследования, Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ), а также региональному управлению Роспотребнадзора для блокировки распространения продукции и ее немедленного изъятия из оборота.

Производители получили уведомления о необходимости устранить нарушения и отозвать продукцию.