В Киреевском районе за 152 млн рублей снесут путепровод в поселке Шварцевском

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В посёлке Шварцевском Киреевского района готовится к сносу старый мост на участке железной дороги между станциями Присады и Дедилово. Тендер на портале госзакупок объявил «Тулаавтодор».

Начальная стоимость контракта — 152,6 миллиона рублей. Работы необходимо будет выполнить не позднее 15 ноября 2025 года.

Подрядчик обязан оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах. Кроме того, в течение 10 дней с момента заключения контракта установить на объекте не менее двух поворотных камер видеонаблюдения.