  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Киреевском районе за 152 млн рублей снесут путепровод в поселке Шварцевском - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Киреевском районе за 152 млн рублей снесут путепровод в поселке Шварцевском
Фото: ru.freepik.com.

В Киреевском районе за 152 млн рублей снесут путепровод в поселке Шварцевском

Работы необходимо будет выполнить не позднее 15 ноября.

В посёлке Шварцевском Киреевского района готовится к сносу старый мост на участке железной дороги между станциями Присады и Дедилово. Тендер на портале госзакупок объявил «Тулаавтодор».

Начальная стоимость контракта — 152,6 миллиона рублей. Работы необходимо будет выполнить не позднее 15 ноября 2025 года. 

Подрядчик обязан оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах. Кроме того, в течение 10 дней с момента заключения контракта установить на объекте не менее двух поворотных камер видеонаблюдения. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:15 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сноспутепроводгосзакупки

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Алексей Павлов покинул должность начальника тульского управления МЧС
Алексей Павлов покинул должность начальника тульского управления МЧС
Прокуратура помогла тулячке восстановить право на досрочную пенсию
Прокуратура помогла тулячке восстановить право на досрочную пенсию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.