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Повар из Новомосковска пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова
Фото телеканала "Пятница!".

Повар из Новомосковска пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Николай Войцицкий принес ребра по авторскому рецепту.

На телеканале «Пятница!» продолжается пятый сезон проекта «Битва шефов» — кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

В числе участников кастинга оказался 41-летний Николай Войцицкий из города Новомосковска Тульской области. На кастинг в шоу Николай принес ребра по авторскому рецепту.

Ивлев и Агзамов.JPG

Если Николаю удастся пройти кастинг шефов, он окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли Николаю из Тульской области пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19.00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

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сегодня, в 11:03 −1
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