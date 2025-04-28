Где в Туле отключат электроэнергию 29 апреля

29 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:
- п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-45 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 14-28 (чётн.) 34-58 (чётн.), 56-а, 58-а; ул. Пушкина, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 25-47 (нечётн.), 5а; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в; ул. Крылова, 29-55 (нечётн.), 30-56 (чётн.), 57-а;
- ул. Луначарского, 16, 18, 21, 23;
- ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а;
- 17-й пр-зд, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.);
- ул. Кап. Громова, 48-64 (чётн.), 33, 35;
- 16-й пр-зд, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.);
- 25-й пр-зд, 44;
- ул. Шишкова, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.);
- ул. Оборонная, 112;
- Мясново: ул. М. Жукова, 14, 14-б, 16, 18; 18-й проезд, 89, 91, 93, 98; ул. Полюсная, 66, 66-а.