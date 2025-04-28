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Волейбольные «Тулица» и «Белогорье» сыграли гала-матч в Туле 
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейбольные «Тулица» и «Белогорье» сыграли гала-матч в Туле 

На площадке встретились команды тренеров Лазневого и Волкова.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» состоялся волейбольный гала-матч сезона, в котором приняли участие два коллектива: мужской клуб «Белогорье» и женская «Тулица». 

В самом начале главные тренеры команд Алексей Лазневой и Александр Волков по очереди выбрали в свои команды игроков. Как сообщает пресс-служба «Тулицы», было лишь одно правило — по итогу у каждого из наставников должно быть равное количество девушек и парней. В итоге был такой состав:

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Фото: ВК «Белогорье».

Далее началось самое интересное — конкурсы на силу и точность и, конечно, же волейбол.

— Интрига держалась до последнего мяча. Команда Лазневого в концовке отыграла 2 сетбола и сократила отставание до одного мяча, но не смогла забить и перевести сет на баланс, а Полина Ковалева принесла победу команде Волкова, — сообщает пресс-служба ВК «Белогорье».

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В финале праздника всех болельщиков, которых было более 1000 человек, пригласили на площадку, где прошла автограф-сессия с игроками и тренерами.

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