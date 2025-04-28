Главврач тульского кардиодиспансера Ирина Шестова: «Сидячая работа – не повод забывать о физической активности!»

Фото: freepik.com

В современном мире, где люди проводят большую часть времени на работе, сохранение здоровья сотрудников становится одной из ключевых задач для работодателей.

В честь Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля, главный врач Тульского областного кардиодиспансера, главный внештатный специалист-профпатолог Ирина Шестова рассказала, как можно популяризировать здоровый образ жизни на работе.

Ирина Шестова – Важно понять, что сидячая работа – не повод забывать о физической активности и ставить на ней крест, – комментирует Ирина Юрьевна. ­– Снизить риск возникновения различных заболеваний поможет правильная организация рабочего места: обеспечение оптимальной высоты стола и стула, наличие подставок для ног и специальных подушек для спины, которые избавят от проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Врач также советует регулярно проводить в офисах вентиляцию и проветривание, использовать очистители воздуха и естественное освещение. Наличие мест для отдыха и релаксации позволит работникам перезагрузиться и снизить уровень стресса.

– Замечательно, если в трудовых коллективах будут проводить утренние зарядки, которые помогут перед началом рабочего дня зарядиться энергией и настроиться на продуктивную работу. Сюда же можно отнести организацию командных спортивных мероприятий: турниров или соревнований, массовых забегов и прочих состязаний, которые не только укрепят здоровье, но и сплотят коллектив, – отметила Ирина Шестова.