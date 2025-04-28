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Что нашли водолазы на дне пруда в Центральном парке
Фото пресс-службы "Тульских парков".

Что нашли водолазы на дне пруда в Центральном парке

Площадь обследованного участка составила более 2000 кв. метров.

Водолазная группа ГУ МЧС России по Тульской области осмотрела дно купальной зоны среднего пруда в Центральном парке в рамках подготовки к летнему сезону. Специалисты извлекли посторонние предметы, попавшие в воду. Такая процедура обязательна и проводится ежегодно.

Как сообщает пресс-служба «Тульских парков», площадь участка, обследованного водолазами, составляет более 2000 кв. метров. Водолазная группа обнаружила в купальной зоне кирпичи, толстые ветви деревьев, различные бутылки, доски и другие предметы.

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В целом проверка дна пруда в Центральном парке серьезных и опасных для жизни и здоровья граждан находок не выявила.

Спасатели уверены, с каждым годом отдыхающие ведут себя более культурно на воде. Мусор реже оставляют на берегу, не бросают в воду, а относят в специальные мусорные контейнеры и урны.

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